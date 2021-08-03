Как выглядят герои сериала "Bəyaz həyat" спустя 18 лет (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Певица и композитор Севиндж Агасиева (Sivva) представила новый проект, который приурочила ко Дню национального кино, сообщает Trend Life.

Агасиева исполнила саундтрек к некогда очень популярному отечественному сериалу "Bəyaz həyat" (Белая жизнь). Композиция под названием "Röya kimi" (Как сон) была исполнена ею в дуэте с дочерью Эмилией (Emmy Lia), которая еще в трехлетнем возрасте выступила в сериале в образе Нани – дочери главной героини, которую сыграла актриса Вафа Аббасова.

Сегодня Эмилии 21 год, она выпускница режиссерского факультета турецкого вуза Bahçeşehir University. В 17-летнем возрасте Эмилия вышла в финал студенческого "Талант-шоу", которое было организовано в университете. Сегодня она выступает в качестве певицы под сценическим псевдонимом Emmy Lia.

В видеоклипе на композицию "Röya kimi" снялись актеры, занятые в сериале "Bəyaz həyat" - народный артист Нураддин Мехтиханлы, заслуженные артисты Вафа Зейналова, Анар Гейбатов, Мелек Аббасзаде, Наина Ибрагимова, актеры Кямал Дениз, Ахмед Салахов, Самир Алескеров, актер и режиссер Агиль М.Гулиев.

Напомним, что кинопроект "Bəyaz həyat" был реализован режиссером Рагимом Садыгбейли в 2003 году. В сериале рассказывается об истории любви главных героев - Риада (Кямал Дениз) и Нигяр (Вафа Зейналова). Наряду с этим, в нем затрагивается проблема употребления наркотиков. Неслучайно, что главный слоган в клипе Севиндж Агасиевой звучит так - "Ищи настоящую "белую жизнь" в любви, а не в наркотиках!".

(Автор: Джани Бабаева)