Jony стал гостем передачи "Лучше всех!" на российском телевидении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) стал гостем очередной передачи "Лучше всех!" на Первом российском канале, сообщает Trend Life.

Программа "Лучше всех!" – это не шоу талантов в привычном понимании. Здесь нет драматичных падений, строгих глаз жюри и безжалостных оценок. Дети приходят в гости к ведущему передачи Максиму Галкину, чтобы продемонстрировать свои таланты и непосредственность, а также доказать зрителям, что они – лучше всех.

Jony в качестве гостя передачи поддержал участника "Лучше всех!" – 9-летнего битбоксера Ростислава Харина из Санкт-Петербурга.

Jony исполнил вместе с ним свой хит "Ты беспощадна". Но так как передача "Лучше всех!" – детская, организаторы решили немного изменить текст пени, сделав его праздничным и новогодним.

Jony – музыкальный исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета". Музыкант - победитель второго сезона шоу "Маска" на российском телеканале НТВ. В июне 2021 года певец был удостоен российской премии "МУЗ-ТВ".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)