Джейсон Момоа появится в новом «Форсаже»

Американский актер Джейсон Момоа ведет переговоры на роль в следующей части «Форсажа». Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По данным издания, актер может появиться в блокбастере в роли одного из злодеев. Переговоры находятся на финальной стадии.

В ноябре 2021 года Вин Дизель попросил в соцсетях Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях. В своем обращении Дизель назвал коллегу «младшим братом» и признался, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном». Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части «Форсажа».

Джонсон ответил на это в беседе с изданием The Hollywood Reporter: «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим».