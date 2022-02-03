Как звезды турецкого кино "устроили" для бакинцев захватывающий форсаж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды турецкого кино Озан Акбаба, Угур Узунель, Энгин Хепилери и Атилла Шендиль приехали в Баку, чтобы представить зрителям свой новый фильм "Анка", сообщает Trend Life.

Торжественная презентация кинокартины прошла в кинотеатре Park Cinema Flame Towers. На вечере также приняли участие присутствовал режиссер фильма Сулейман Мерт Оздемир и продюсер проекта, наш соотечественник Мушвиг Гулузаде.

Бакинских поклонников турецких звезд очень обрадовала возможность посмотреть фильм "Анка" вместе с любимыми актерами. Поклонники артистов пришли в кинотеатр заранее назначенного для показа времени, чтобы посмотреть как артисты пройдут по красной ковровой дорожке и ответят на вопросы представителей СМИ.

Озан Акбаба не стал дожидаться вопросов корреспондентов, и с ходу начал рассказывать о новом фильме.

"Мы сняли очень интересный фильм и рады представить его азербайджанским зрителям. Думаю, что после просмотра публика покинет зрительный зал в прекрасном настроении. В Турции фильм уже завоевал очень хорошие оценки и положительные отзывы. Посмотрим, что скажут азербайджанские киноманы... "Анка" – фильм жанра экшн, с истекающим сценарием, захватывающими сценами погони. Кстати, во время съемок случались и рискованные ситуации", - сказал Акбаба.

Турецкий актер Озан Акбаба рассказал и о визите в Карабах. Некоторое время назад он вместе c азербайджанским актером Эльшаном Оруджевым посетил освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

"Карабах прекрасен! Мы рады, что Азербайджан освободил от оккупации свои исконные земли. Мы гордимся этим!", - добавил он.

Угур Узунель, Энгин Хепилери и Атилла Шендиль отметили, что счастливы посетить столицу Азербайджана. Актеры рассказали, что совершили небольшую прогулку по городу, посетили Ичери Шехер и даже "погоняли" футбол с местными ребятишками.

Интересным моментом мероприятия стало то, что звезды турецкого кино решили "помочь" азербайджанским журналистам, и сами взяли в руки микрофоны, что представителям СМИ было удобнее их фотографировать.

Далее турецкие звезды прошли в зрительный зал, где представили киноманам свой фильм. Кинокартина "Анка", напоминающая по своему сюжету "Форсаж", потребовала от съемочной группы и актерского состава не только большого терпения, но и риска. На экране захватывающие гонки на автомобилях, сложные трюки, и личные драмы героев киноленты.

Отметим, что за первую неделю проката в Турции данный фильм успел собрать множество положительных отзывов, полностью оправдав ожидания со стороны зрителей. Некоторые турецкие издания называют фильм "прорывом для турецкого кино", которое и так успело подарить несколько интересных и кассовых картин за последние несколько лет.

(Автор: Джани Бабаева)