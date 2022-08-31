Эксклюзивная лунная романтическая ночь с EMINом и JONY на берегу Каспия в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На берегу лучезарного Каспия, потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort прошла эксклюзивная презентация клипа народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMİN) и JONY (Джахид Гусейнли), сообщает Trend Life.

Сама презентация прошла в романтической обстановке – под лунным светом для гостей за столом были зажжены свечи, рядом лучиками света озарялся бирюзовый бассейн, было много влюбленных пар…

Съемки видео проходили на Родине обоих артистов, в Азербайджане. Атмосфера наполнена летним вайбом и брызгами Каспия, пляжными танцами до утра и, конечно, лейтмотивом любви. Клип "Лунная ночь" снят на территории курортного поселка Sea Breeze недалеко от Баку. И накануне официальной премьеры артисты символично презентовали новое видео именно здесь. Интересно, что сами исполнители стали авторами музыки и слов, а режиссер клипа – Самир Тахиров. В клипе снялись актеры Алёна Анисимова и Джордж Гафаров.

В интервью EMIN и JONY поделились своими впечатлениями о проекте.

"Недавно в рамках серии концертов Sea Breeze Summer Live состоялся мой сольный концерт в Баку, который оставил самые потрясающие впечатления. Мне было безумно приятно, и я благодарен каждому зрителю и слушателю, когда все были объединены душой и музыкой. Это вечер подарил самые классные эмоции и я запомню его на всю жизнь! Я хочу еще больше выступать на Родине с концертами, хотелось бы представить программу в Baku Crystal Hall", - начал беседу JONY.

"Лунная ночь" - второй совместный проект EMINа и JONY, в 2020 году они выпустили композицию "Камин".

По словам JONY, EMIN играет большую роль в его творческой жизни.

"EMIN - наша опора и поддержка, лично меня он многому научил, поделился тем опытом, которого я мог бы достичь, может быть, за десять лет. Поэтому я очень ценю нашу дружбу и очень рад представить наш очередной совместный проект. Я был очень счастлив, когда EMIN назвал меня братом", - сказал JONY.

EMIN отметил, что и сам учится у JONY.

"JONY - удивительно талантливый человек. Он настоящий мастер своего дела и то, что может он, никто не может!" - сказал EMIN.

Кстати, во время концертной программы Sea Breeze Summer Live в июле этого года JONY исполнил песню "Sən şamsan əgər", которая входила в репертуар его дяди Хангусейна Гусейнова. Так, Jony преподнес сюрприз не только своим родственникам, но всем зрителям, которые впервые услышали из уст певца эту песню. Это исполнение вызвало большой резонанс. Более того, артист перевел слова песни и на русский язык.

"Я пишу песни на азербайджанском и турецком языках, но всему свое время. Писать песни на родном языке – это большая ответственность, все-таки с четырех лет я живу и вырос в России. Я вырос на наших песнях, в моей семье всегда звучали национальные песни, мы устраивали праздники, папа и мама пели на азербайджанском, а дяди исполняли на различных музыкальных инструментах", - сказал он.

А новый проект обязательно станет хитом.

"Огромная радость, что сегодня мы выпускаем уже второй клип, который был снят в Баку, на берегу Каспия. В этой песне мы хотели дать искру счастья для влюбленных и отличного настроения. Надеемся, что все зрители погрузятся в самую настоящую летнюю атмосферу в последний день лета и захотят приехать к нам на Родину", - сказал EMIN.

"Присоединяюсь к словам EMİNa, и хочу поблагодарить его за идею снять клип в родной стране. Для меня огромная честь находиться здесь и представить нашу новую совместную работу. Также я хотел бы поблагодарить моих поклонников в Баку, которые всегда тепло меня принимают и поддерживают во всем", - добавил JONY.

И слова песни берут за душу…

Я полюбил лишь тебя, душу твою,

Слезы льются любя,

Под лунную ночь для тебя пою,

Счастливей нет меня,

Когда ты рядом, милая,

Я полюбил тебя,

Теперь навеки ты моя.



Никогда не знал любви такой,

Говорят мне, что я сам не свой,

Летней ночью я к тебе босой,

Коснись меня и душу успокой.



Я не понял как, но закружило нас,

Тихо тает свет, бежим от лишних глаз,

Пусть это будет навсегда,

Пусть другие кто куда,

А ты моя, ты моя, ты моя.