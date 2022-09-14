В Риге прошел вечер, посвященный творчеству Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Риге прошел вечер, посвященный творчеству великой азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, сообщает Trend Life.

В Академической библиотеке Латвийского университета прошел семинар "Хуршидбану Натаван: роль азербайджанской женщины в пропаганде литературы и искусства". Выступившие посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов и заместитель директора по научной работе и библиотечно-информационной службы Национальной библиотеки Азербайджана, доктор философии по истории Адиба Исмайлова рассказали о жизни и творчестве уроженки города Шуша, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана поэтессы Хуршидбану Натаван (1832-1897), известной также как Хан гызы (Ханская дочь). Было отмечено, что в Азербайджане отмечаются "Год города Шуша" и 190-летие Хуршидбану Натаван, в связи с чем в стране и за рубежом проводится множество мероприятий, реализуются проекты.

Хуршидбану Натаван была одним из видных деятелей азербайджанской литературы XIX века. В XIX веке в Шуше, одном из старейших культурных центров Азербайджана в Карабахе, поэтесса сыграла большую роль в формировании литературно-художественной среды и деятельности литературных меджлисов, таких как "Məclisi-Üns" и "Məclisi-Fəramuşan". Кроме родного азербайджанского, она владела еще тремя языками - персидским, арабским и русским.

Хуршидбану Натаван также была меценатом и активным общественным деятелем. Ее стараниями в родной Шуше впервые был проведен водопровод, а также создан красивый парк для отдыха горожан, построены дворец, мечеть, торговые дома, театр, здания летнего и зимнего клубов, реального училища. Но главным в ее жизни все же было творчество. Гуманизм, доброта, дружба и любовь были главными темами газелей и рубаятов Хуршидбану Натаван. Ее изящные, мудрые стихи, полные искренности и душевной теплоты, овеяны романтической дымкой пленительной поэзии. Она писала о любви к жизни, природе, воспевала мечты о счастье, поднимала проблемы общества, в частности касательно прав женщин. Хуршидбану Натаван также занималась живописью, создавала пейзажи и образцы декоративно-прикладного искусства. Поэты воспевали изящество ее рисунков и художественных вышивок.

На мероприятии также выступили профессор факультета по правам человека Латвийского университета Каспарс Клавинс, потомок поэтессы Назлы Гаджизаде и другие. Гостям была представлена база электронной информации о творчестве поэтессы на английском языке, университету преподнесены издания о Хуршидбану Натаван.