Турецкая звезда Кырач отметил два юбилея в Баку. Кульминацией стала песня Рашида Бейбутова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкая рок-звезда Али Туфан Кырач выступил с концертом во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. Вечер, организованный Anadolu Events, был посвящен 30-летию творческой деятельности и 50-летнему юбилею музыканта.

В концертной программе исполнитель представил свои хиты и новые композиции, среди которых Deli Düş, Bir Garip Aşk Bestesi, Sevgiliye, Zaman, Zerd, Aliye и др. Ведущим вечера был телеведущий Самир Байрамлы. Помимо вокальных данных, певец также показал свое умение исполнять на флейте. А кульминацией вечера стало исполнение композиции "Sənə də qalmaz" легендарного азербайджанского исполнителя Рашида Бейбутова.

"С детства очень люблю эту композицию и впервые исполняю ее в Баку", - отметил музыкант.

На вечере певцу был также преподнесен ковер с его изображением. Концерт прошел с аншлагом и под овации зрителей.

Фото - Заур Мустафаев