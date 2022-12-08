В Баку прошел первый сольный концерт Вагифа Нагиева: Нет предела совершенства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел первый сольный концерт талантливого исполнителя Вагифа Нагиева, сообщает Trend Life.

Вагиф Нагиев стал популярен в 18 лет после участия в украинском шоу "Голос країни" (аналог всемирно известного шоу "The Voice") в 2014 году. Уже в трехлетнем возрасте он выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева в составе ансамбля известного композитора Огтая Зульфугарова. Учился в музыкальных школах имени Бюльбюля и имени Тофига Гулиева, Московском музыкальном училище имени Гнесиных, Римском джазовом институте, а ныне на эстрадном отделении Харьковской музыкальной академии. В 2008 году стал президентским стипендиатом. Принимал участие во множестве проектов, концертах, выступал с такими известными артистами как Ингрид, Алессандро Сафина, группа "Океан Эльзы" и т.д.

В своей первой сольной программе исполнил известные композиции, мировые хиты и новые песни. Концерт прошел при аншлаге и под овации зрителей.

"Музыка - это моя жизнь, любимое дело, от которого я получаю огромное удовольствие! Творчество не знает предела совершенства, и я стараюсь постоянно экспериментировать в различных жанрах. Главное – не останавливаться и продолжать работать над собой, открывая в себе всё новые и новые возможности, раскрывая свой потенциал, поднимать планку, выходить на качественно новый уровень. Это очень важно, как для тебя самого, так и для музыкальной культуры, куда ты пытаешься внести свою лепту", - говорит Вагиф Нагиев.

Фото - Рамин Асланов.