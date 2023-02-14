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Нигяр Джамал выступит на московском концерте Димы Билана

Звёздный мир Материалы 14 февраля 2023 13:53 (UTC +04:00)
Нигяр Джамал выступит на московском концерте Димы Билана

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Победительница "Евровидения-2011", известная азербайджанская певица Нигяр Джамал выступит на концерте звезды российской эстрады Димы Билана в Москве. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанской исполнительницы.

14-15 февраля на сцене Crocus City Hall пройдут сольные концерты заслуженного артиста России, победителя "Евровидения-2008" Димы Билана, посвященные 25-летию его творческой деятельности.

Участницей юбилейной программы станет Нигяр Джамал, которая вместе с Димой Биланом исполнит дуэтную композицию "Обними меня" (автор музыки - Иса Меликов, автор слов - Паулина Володковская).

Напомним, что премьера песни "Обними меня" состоялась в 2012 году.

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