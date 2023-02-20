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Кейт Бланшетт назвали лучшей актрисой на премии BAFTA

Звёздный мир Материалы 20 февраля 2023 01:03 (UTC +04:00)
Кейт Бланшетт назвали лучшей актрисой на премии BAFTA

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Австралийская актриса Кейт Бланшетт удостоена в воскресенье награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая женская роль", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Престижную награду 53-летняя актриса получила за роль Лидии Тар - дирижера и композитора - в драме "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда. Это четвертая "бронзовая маска" в карьере Бланшетт. Ранее она была отмечена главной британской кинопремией в 2014 году (за роль в фильме "Жасмин" - Blue Jasmine), в 2005 году ("Авиатор" - The Aviator) и в 1999 году ("Елизавета" - Elizabeth). Роль в фильме "Тар" принесла Бланшетт в январе "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

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