Определились 4 концертных дня в рамках Sea Breeze Summer Live - 2023 в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На живописном побережье в Нардаране - в Sea Breeze Resort, пригорода Баку, пройдет ставшая традиционным серия летних концертов Sea Breeze Summer Live, сообщает Trend Life.

10 июня концертный сезон откроет автор и исполнитель самых романтичных баллад Jah Khalib. 24 июня эстафету примет главный хедлайнер музыкальных чартов Азербайджана – Jony. 8 июля танцпол дрогнет от бешеной энергетики Hammali & Navai. А 22 июля на летнюю сцену Sea Breeze Resort выйдет народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (Emin), а значит уровень харизмы, романтики и любви зашкалит, говорится в сообщении организаторов.

Sea Breeze Summer Live - это новый формат, представляющий собой череду live-выступлений, которые пройдут на территории Sea Breeze Resort.