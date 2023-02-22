Мурад Ариф готовит для поклонников вечер сюрпризов и музыкальных открытий

БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, композитор, ведущий Мурад Ариф 19 мая выступит с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева в Баку, сообщает Trend Life.

Мурад Ариф выступит в сопровождении живого оркестра и исполнит свои хиты, которые слушатели знают наизусть, а также новые композиции.

Также артист споет в дуэте с известными певцами, для которых в свое время написал композиции, ставшие шлягерами.

Почти двухчасовая программа обещает запомниться публике яркими моментами, сюрпризами и приятными музыкальными открытиями.