Премьера от EMINа - новый альбом "За минуту до …" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) презентовал новый русскоязычный альбом "За минуту до…", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Трек-лист представляют четырнадцать сольных песен. Среди самых новых – лиричная композиция "Искал тебя", кавер на песню Вячеслава Быкова "Любимая моя" и песня "Благодарю, Мама". Заглавным треком стала песня "За минуту до…". До любви, разлуки, счастья – вариант продолжения строки остается выбором слушателей альбома.

В альбом также вошли известные песни: "На обратной стороне", успевшая получить свои ротации на радио, а также награду "Золотой граммофон", и другие песни авторства Константина Ноникова - "О любви", "31.12", "Рано", "Унесенные летом".

"В этом альбоме получился некий микс моего русскоязычного творчества – классические и трогательные баллады и песни с более современными аранжировками, где я продолжаю экспериментировать вместе с Костей Нониковым, автором многих песен из этого альбома. Большому количеству моих слушателей понравится трек-лист, где есть уже полюбившиеся треки, которые меня очень просили выпустить в альбоме. Сейчас я начинаю работать над новым дуэтным, а также англоязычным альбомами", – отмечает EMIN.

Напомним, что за несколько дней до презентации альбома EMIN представил клип на песню "Благодарю, Мама".