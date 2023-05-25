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Солист группы "Иванушки International" приглашает на экскурсию по Баку (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 25 мая 2023 11:17 (UTC +04:00)
Солист группы "Иванушки International" приглашает на экскурсию по Баку (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Столицу Азербайджана – город Баку посетил солист популярной российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, сообщает Trend Life.

Видеороликом о пребывании в Баку Андрей Григорьев-Апполонов поделился на своей странице в Instagram

"Приглашаю всех на экскурсию по Баку! Три дня отдыха в этом городе были насыщенными! Да что я рассказываю, смотрите сами", - подписал видео солист группы "Иванушки International".

Отметим, что Андрей Григорьев-Апполонов ранее уже бывал в Баку, однако артист не перестает восхищаться красотой столицы Азербайджана.

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