Солист группы "Иванушки International" приглашает на экскурсию по Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Столицу Азербайджана – город Баку посетил солист популярной российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, сообщает Trend Life.

Видеороликом о пребывании в Баку Андрей Григорьев-Апполонов поделился на своей странице в Instagram

"Приглашаю всех на экскурсию по Баку! Три дня отдыха в этом городе были насыщенными! Да что я рассказываю, смотрите сами", - подписал видео солист группы "Иванушки International".

Отметим, что Андрей Григорьев-Апполонов ранее уже бывал в Баку, однако артист не перестает восхищаться красотой столицы Азербайджана.