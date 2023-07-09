В жарком Баку стало еще жарче - Sea Breeze Summer Live с HammAli & Navai (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На живописном побережье в Нардаране - в Sea Breeze Resort в рамках традиционной серии летних концертов Sea Breeze Summer Live прошел зажигательный концерт популярных российских исполнителей азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров), сообщает Trend Life.

Самые яркие хиты, новые композиции, сюрпризы, жаркие танцы и незабываемые эмоции - и всё это на берегу Каспия под открытым небом! Лидеры чартов и одни из самых успешных хитмейкеров последних лет - их хиты молодежь знает наизусть и каждый их концерт, особенно в Баку, проходит при аншлаге и оставляет яркие впечатления. Стоит отметить, что ребята придают особое значение словам песням о любви, и потому треки больше напоминают не рэп, а музыкальную поэзию. Особенно, песня "Мама", которую посвятили всем матерям на земле, тем более, что их родные тоже были на концерте и радовались успеху своим любимых чад.

На протяжении всего вечера исполнители тепло общались с публикой, дарили позитивные эмоции и, конечно же, свою музыку. На вечере прозвучали хиты "А если это любовь?", "Хочешь, я к тебе приеду?", "Ноты", "Забыть", "Я тебя сам придумал", "Засыпай, красавица", "Птичка", "Эгоист", "Девочка-война", "Взрослая", "Пустите меня на танцпол", а также композиции, записанные с другими звездами – "Где ты теперь и с кем?", "Жить, не думая о тебе", "Последний поцелуй", "Мне все Монро", "Боже, как завидую", "Я не забуду твою улыбку" и "Никаких эмоций", "Медляк", "Наверно ты меня не помнишь" и другие, которым публика активно подпевала.

Под бурные овации на сцену вышел народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (Emin) и вместе с дуэтом презентовал новый совместный хит "Ну почему?". Это стало одним из ярких сюрпризов концертной программы, а большой резонанс вызвала премьера композиции Navai на "De mənə gülüm", которая была написана специально для азербайджанских поклонников.

Очередной Sea Breeze Summer Live завершился традиционным красочным фейерверком.

Напомним, что в рамках Sea Breeze Summer Live 2023 ранее с большим успехом прошли концерты Jah Khalib (https://www.trend.az/life/interview/3760324.html) и Jony (https://www.trend.az/life/showbiz/3766267.html). А завершится серия концертов 22 июня грандиозной программой Эмина Агаларова