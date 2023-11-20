"Светская львица" шансона Медина Мелик, или Как повернуть жизнь с ног на голову (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Что такое судьба? Это сложное понятие, которое каждый человек воспринимает по-своему. Некоторые верят в предопределение и считают, что все, что происходит, заранее предначертано судьбой. Другие считают, что мы сами создаем свою судьбу своими решениями и поступками. Возможно, истина где-то посередине. Но одно точно – судьбу невозможно предсказать и контролировать, она всегда предстанет перед нами сюрпризом.

Превратности судьбы – это нечто загадочное и неуловимое, что может повернуть нашу жизнь с ног на голову. Они внезапно преподносят нам сюрпризы, переплетают наши пути и изменяют наше восприятие окружающего мира. Непредсказуемость жизни, когда каждый из нас сталкивается с этим постоянно, ведь невозможно знать, что принесет новый день. Это как игра в лотерею, где мы никогда не знаем, какой билет оказался выигрышным. Иногда нам везет, а иногда все кажется очень трудным. Но именно благодаря этим превратностям, мы учимся, растем и находим свою судьбу. Это нечто, что делает нашу жизнь богаче и интереснее.

Об этом новая песня "светской львицы" азербайджанской эстрады и шансона Медины Мелик под названием "А судьба", которую она экранизировала. Автор музыки – Нона Муладазе, слов - Важаевна Шакубаева и Зарина Сериковна.

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