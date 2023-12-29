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Неожиданный сюрприз для Фаига Агаева от коллеги (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 29 декабря 2023 13:06 (UTC +04:00)
Неожиданный сюрприз для Фаига Агаева от коллеги (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, популярный исполнитель Фаиг Агаев отмечает сегодня день рождения, сообщает Trend Life.

В числе теплых, искренних поздравлений и подарков, народный артист, которому исполнилось 52 года, получил неожиданный сюрприз от коллеги по сцене – певицы Диляры Кязымовой.

Кязымова организовала размещение на одном из зданий на Таймс-сквер (Times Square) в Нью-Йорке постера с фотографией народного артиста. Постер украшает надпись "Happy birthday, king" (С днем рождения, король).

Отметим, что информацией о сюрпризе от Диляры Кязымовой, Фаиг Агаев поделился на своей странице в Instagram.

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