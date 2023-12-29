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Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир Материалы 29 декабря 2023 16:02 (UTC +04:00)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Новая песня и клип популярной певицы Марьям Шабановой "Yeni il nağılı" (Новогодняя сказка) вызвали большой интерес не только в соцсетях, но и среди детей, сообщает Trend Life.

"Я решила просто снять клип с новогодней песней с детьми, которая многим понравилась. И было очень приятно, когда родители детей стали присылать видео, как их любимые чада поют и танцуют под праздничную композицию", - сказала Trend Life Марьям Шабанова.

Клип снят режиссером Наилем Наибоглу, оператор – Вели Алиев, музыка – Вагиф Ягубов, слова – Айтен Исмиханова, аранжировка и mix-master – Осман Гамидов.

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Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
Поют и танцуют – все! "Новогодняя сказка" Марьям Шабановой дарит праздник любимым чадам (ВИДЕО, ФОТО)
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