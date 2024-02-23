Масса позитивных эмоций! В Баку с аншлагом прошел концерт Веры Брежневой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева с аншлагом прошел концерт популярной певицы Веры Брежневой, сообщает Trend Life.

Выступление состоялось в рамках концертного тура "Vera Brezhneva - Тур 2024 в вашем городе!".

Выступление Веры Брежневой – это маленький праздник для каждого. И этот концерт не стал исключением. Праздничный вечер прошел как на одном дыхании и подарил гостям массу позитивных эмоций. Вера Брежнева очень тепло общалась с публикой, рассказывала о своей жизни и творчестве, высоко отзывалась о Баку.

"Всегда рада и счастлива приезжать в Баку вновь!" - сказала Вера Брежнева, отмечая традиционное гостеприимство, национальную кухню, красоту столицы и добродушие людей.

Зрителям были представлены хиты артистки и группы "ВИА Гра", в состав которой Вера Брежнева входила в период с 2003 по 2007 годы.

Выступление певицы сопровождалось заслуженными овациями и цветами.

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