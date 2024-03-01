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Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 1 марта 2024 14:01 (UTC +04:00)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт норвежского певца и скрипача белорусского происхождения, победителя конкурса "Евровидение 2009" Александра Рыбака, сообщает Trend Life.

По большей части этот вечер можно назвать концертом Александра Рыбака и Сабины Бабаевой, участницы "Евровидения 2012", которая выступила со своим инструментальным ансамблем с полноценной программой. А в дуэте они исполнили хит "Düm Tek Tek", с которой турецкая певица Хадисе выступила на "Евровидении 2009".

В вечере также приняли участие Venom Cello и Violin Orchestra.

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Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку (ФОТО)
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