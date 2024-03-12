Первый сольный концерт Эльчина Азизова в Санкт-Петербурге - песни из репертуара Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов выступит с первым сольным концертом в Санкт-Петербурге (Россия), сообщает Trend Life.

Концерт "Песне моей поверь" состоится 27 марта во Дворце культуры имени Ленсовета. В новую программу войдут самые известные песни советской классической эстрады из репертуара народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

Концерт "Песне моей поверь" будет близок аудитории всех возрастов. Для старшего поколения он станет приятным воспоминанием, ностальгией. Для молодых зрителей - открытием, так как старые добрые песни будут исполнены в новом, более современном музыкальном прочтении. Концерт пройдет в сопровождении лучших эстрадно-джазовых музыкантов России.

Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра России. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладателя Летнего кубка КВН 1995 года, Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

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