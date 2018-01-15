В Баку пройдет церемония награждения "Azerbaijan Best Awards 2017"

15 января 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku, 23 января в 18.00, пройдет церемония награждения национальной премии "Azerbaijan Best Awards", приуроченной к 26-летию общественной организации интеллигенции "Zirvə", сообщает Trend Life.

Премия вручается за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, спорте, индустрии моды и СМИ.

На вечере гостям будет представлена концертная программа с участием отечественных звезд и зарубежных исполнителей. Ведущий – Самир Байрамлы. Руководители проекта - Ляман Мирталыблы и Агиль Мамиев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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