Стартует проект "Футбол для дружбы 2018"

БАКУ /Trend/ - В четверг стартовал шестой сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" (F4F).

Программа организована компанией "Газпром» - официальным партнером ФИФА и Чемпионатом мира по футболу 2018 года, и пройдет с 15 февраля по 15 июня в Москве.

В рамках жеребьевки будут сформированы 32 международные команды, а также будут определяться игровые роли для каждого молодого футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник или форвард). Молодые футболисты из предыдущих сезонов F4F примут участие в церемонии жеребьевке вместе с представителями Международного пресс-центра F4F.

Следующий этап программы начнется 16 февраля. Этот этап включает в себя индивидуальный выбор игроков в Relais Relay. Международный организационный комитет F4F совместно с национальными федерациями футбола будет выбирать Молодых игроков, которые будут представлять свои страны в 2018 году. Среди 12-летних мальчиков и девочек, , в том числе и с физическими недостатками будут сформированы команды из шести человек. Их имена будут объявлены 25 апреля в Международным днем ​​футбола и дружбы.

Окончательные события 6-го сезона программы F4F состоятся 8-15 июня. В мероприятиях примут участие более 1400 детей и их спутников из 211 стран и регионов мира.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

(Автор: Анвар Мамедов)

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