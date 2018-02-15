Стартует проект "Футбол для дружбы 2018"

15 февраля 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг стартовал шестой сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" (F4F).

Программа организована компанией "Газпром» - официальным партнером ФИФА и Чемпионатом мира по футболу 2018 года, и пройдет с 15 февраля по 15 июня в Москве.

В рамках жеребьевки будут сформированы 32 международные команды, а также будут определяться игровые роли для каждого молодого футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник или форвард). Молодые футболисты из предыдущих сезонов F4F примут участие в церемонии жеребьевке вместе с представителями Международного пресс-центра F4F.

Следующий этап программы начнется 16 февраля. Этот этап включает в себя индивидуальный выбор игроков в Relais Relay. Международный организационный комитет F4F совместно с национальными федерациями футбола будет выбирать Молодых игроков, которые будут представлять свои страны в 2018 году. Среди 12-летних мальчиков и девочек, , в том числе и с физическими недостатками будут сформированы команды из шести человек. Их имена будут объявлены 25 апреля в Международным днем ​​футбола и дружбы.

Окончательные события 6-го сезона программы F4F состоятся 8-15 июня. В мероприятиях примут участие более 1400 детей и их спутников из 211 стран и регионов мира.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кубок мира по футболу впервые привезен в Баку (ФОТО)
Общество 9 февраля 12:25
Китай готов создать 400 высококвалифицированных футбольных команд в вузах - министерство
Китай 2 февраля 19:15
Продолжается набор в Футбольную школу AZFAR (ВИДЕО)
Спорт 26 января 10:03
Стали известны соперники Азербайджана в Лиге наций УЕФА
Общество 24 января 15:57
Школа AZFAR - важный шаг в развитии футбола в Азербайджане - Игорь Пономарёв
Спорт 22 января 11:09
День открытых дверей детско-юношеской футбольной школы AZFAR (ФОТО)
Спорт 13 января 09:56
Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать футбольные матчи
Арабские страны 13 января 07:43
«День открытых дверей» детско-юношеской футбольной школы AZFAR
Спорт 12 января 10:00
АSEP вступает под эгиду АMFA
Спорт 11 января 10:05
В Баку открывается сеть детско-юношеских футбольных школ AZFAR
Спорт 8 января 10:11
Футбольные сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч
В мире 26 декабря 2017 11:59
Российские футбольные команды по приглашению ASEP едут в Баку (ФОТО)
Спорт 6 декабря 2017 11:29
В Баку прошел турнир на Кубок Карабаха среди представителей СМИ и культуры (ВИДЕО)
Спорт 22 ноября 2017 17:54
Вопрос о количестве легионеров в турецких футбольных клубах должен быть обсужден - президент
Турция 12 ноября 2017 22:42
Британка "случайно" выиграла на футбольном тотализаторе полмиллиона фунтов
В мире 7 ноября 2017 19:39
В Грузии впервые пройдет чемпионат по футболу среди детей с аутизмом
Грузия 25 октября 2017 11:32
Azfar Group дал старт сотрудничеству со Всемирной федерацией мини-футбола (ФОТО)
Социум 19 октября 2017 10:06
На матч Азербайджан - Чехия болельщики могут приехать на личном транспорте
Общество 4 октября 2017 16:11