В Баку прошел шоколадный праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел шоколадный праздник, организованный общественным объединением «Татарстан». Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 марта, сообщили Trend Life организаторы.

Шоколад люди любят уже очень давно. Еще ацтеки 7000 лет назад напиток из какао-бобов называли «чоколатель» и считали магическим эликсиром, который снимал усталость и лечил хандру. Ацтеки, правда, не додумались добавить в него сахар, потому пили горьким. А вот действие теобромина, содержащегося в какао-бобах, который стимулирует выработку гормона удовольствия серотонина, похоже, они ощутили на себе в полной мере. В Европу напиток из какао-бобов попал в XVI веке, там быстро сообразили добавить к нему сахар, и шоколад, благодаря своему потрясающему вкусу и не менее потрясающему воображение действию, завоевал огромную популярность.

На открытии вечера заместитель председателя общественного объединения "Татарстан" Эмин Рамазанов поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.

Среди почетных гостей мероприятия – председатель общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, гости из Турции и России, представители научной и творческой интеллигенции, ряда ведомств и СМИ.

Шоколадные подарки от спонсоров стали ярким украшением вечера. На вечере гостей также угощали традиционными татарскими блюдами - супом из домашней лапшы, выпечками и сладостями - чак-чак, хворост, пироги. С концертными номерами выступил татарский ансамбль «Ак калфак» и баянист Исмаил Сафин.

(Автор: Вугар Иманов)

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