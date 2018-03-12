Скончался Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, передает РИА Новости.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.

Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

Табаков окончил Школу-студию МХАТ, играл в многочисленных театральных постановках. В 1971-1976 одновременно с актерской деятельностью занимал должность директора "Современника". С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполняет и обязанности директора театра.

Табаков также известен ролями в кино. Он играл в таких фильмах, как "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг" (1991) и "Сирота казанская".

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