В регионах Азербайджана начинается реализация программы "Модель развития ASAN"

БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджана начинается реализация программы AİM – ASAN İnkişaf Modeli (Модель развития ASAN), которая будет проводиться для учащихся средних учебных заведений, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllüləri. Программа реализуется общественным объединением ASAN Könüllüləri ( Волонтеры ASAN) и AccessBank при содействии Министерства образования Азербайджана.

Главная цель – развитие критического и прикладного мышления, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала школьников. Программа будет реализована среди учащихся 9-11 классов посредством проведения учебных семинаров. Социальный проект стартует в Ширванском и Сабирабадском районах с участием около пятиста школьников. Далее он будет проведен в других регионах страны.

На семинарах будут затронуты вопросы с обучающими предметами, мировых приоритетов в различных областях жизнедеятельности, приобретение необходимых качеств для формирования специалиста, отвечающего современным требованиям, психологическая подготовка для построения будущей жизни и карьеры, применение инновативных технологий, принципы правильного использования социальных сетей, присоединение к мировым трендам.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.