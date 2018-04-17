Туры Олимпиады по русскому языку и литературе объединили 48 азербайджанских школ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школе №5 города Шеки и школе №5 имени Ширвана Булгадирова города Габала состоялись очередные региональные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В турах приняли участие учащиеся 48 общеобразовательных учреждений Балакенского, Габалинского, Гахского, Загатальского, Огузского и Шекинского районов.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, директор школы №5 города Шеки Филиер Ибрагимова и заведующая отделом образования Габалинского района Арифа Байрамова.

Валентин Денисов передал школам, в которых проводились региональные туры Олимпиады, комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Кроме того, от имени Россотрудничества школе имени Н.Давуда села Шариф Балакенского района были переданы в дар художественная литература, наглядные пособия, учебная и учебно-методическая литература на русском языке. Эта школа пострадала от пожара. Правительство Азербайджанской Республики предприняло все меры, чтобы в течение года она была построена заново.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.