Туры Олимпиады по русскому языку и литературе объединили 48 азербайджанских школ (ФОТО)

17 апреля 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В школе №5 города Шеки и школе №5 имени Ширвана Булгадирова города Габала состоялись очередные региональные туры Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В турах приняли участие учащиеся 48 общеобразовательных учреждений Балакенского, Габалинского, Гахского, Загатальского, Огузского и Шекинского районов.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, директор школы №5 города Шеки Филиер Ибрагимова и заведующая отделом образования Габалинского района Арифа Байрамова.

Валентин Денисов передал школам, в которых проводились региональные туры Олимпиады, комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Кроме того, от имени Россотрудничества школе имени Н.Давуда села Шариф Балакенского района были переданы в дар художественная литература, наглядные пособия, учебная и учебно-методическая литература на русском языке. Эта школа пострадала от пожара. Правительство Азербайджанской Республики предприняло все меры, чтобы в течение года она была построена заново.

(Автор: Джани Бабаева)

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