Госпитализирован народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", композитор Хайям Мирзазаде госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Баку, сообщили Trend Life в медицинском учреждении.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева. С 1957 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

С 1969 по 1983 годы - заведующий кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических и камерных произведений, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам, лирических песен.

(Автор: Джани Бабаева)

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