Скончался народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде

30 июля 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 83 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» Хайям Мирзазаде

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева. С 1957 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

С 1969 по 1983 годы - заведующий кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки к около пятидесяти драматических спектаклей и кинофильмов. Произведения были представлены в Австрии, Великобритании, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах мира.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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