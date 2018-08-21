Нужна помощь!: сыну известного азербайджанского актера поставили страшный диагноз (ФОТО)

21 августа 2018 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Годовалому сыну актера Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку Мураду Мамедову врачи поставили диагноз раковая опухоль печени (гепатобластома), об этом Trend Life сообщили коллеги артиста.

Гепатобластома может быть удалена путем резекции печени; лечение дополняется химиотерапией, либо же нужна будет пересадка печени.

На лечение ребенка нужны денежные средства, которыми семья актера не располагает. Поэтому друзья и коллеги Мурада Мамедова запустили акцию сбора денежных средств.

Отметим, что Мурад Мамедов с 2006 года служит в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Хорошо известен зрителям по ролям в спектаклях "Мусье Жордан ученый ботаник и дервиш Мастали-Шах знаменитый колдун", "Семь красавиц", "Маскарад", "С любовью не шутят", "Ещё одна ночь Шахерезады", "Али и Нино" и многих других.

(Автор: Джани Бабаева)

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