Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память поэта Мусы Джалиля (ФОТО)

1 сентября 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Казани в Доме дружбы народов Татарстана прошел вечер, посвященный 74-ой годовщине со дня смерти Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля (2 (15) февраля 1906, Оренбургская область - 25 августа 1944, Берлин), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В мероприятии приняли участие представители татарской диаспоры Азербайджана и Турции, поэты, писатели, представители творческой и научной интеллигенции, журналисты и другие почётные гости.

На открытии заместитель председателя общественного объединения Азербайджана «Татарстан» Эмин Рамазанов рассказал о жизни и творчества поэта, трагических моментах в застенках берлинской тюрьмы Моабит. Он отметил, что за свою сравнительно короткую жизнь, Муса Джалиль оставил большое творческое наследие, которое необходимо сохранять и передавать молодому поколению.

Руководитель национально-культурной автономии Татарстана «Азербайджан» Башир Баширов отметил, что на протяжении многих лет в Казани азербайджанская диаспора проводит мероприятия и вечера памяти известных азербайджанских и татарских писателей и поэтов, в том числе чтят память Героя Советского Союза, великого татарского поэта Мусы Джалиля. Башир Баширов рассказал также о тесной дружбе с татарской диаспорой Азербайджана.

Представитель татар Анталии (Турция) Оксана Назарова поблагодарила организаторов за приглашение на вечер памяти поэта, а также за проведенную экскурсию в Доме дружбы народов Татарстана.

Гостям был представлен документальный фильм о жизни Мусы Джалиля, созданный объединениями «Татарстан», «Азербайджан» и национальными диаспорами. На вечере молодым поколением азербайджанской диаспоры были прочитаны стихи татарского поэта.

Напомним, что 25 августа в Казани состоялся День памяти Мусы Джалиля и его соратников. У памятника поэту выступили председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, дочь поэта – Чулпан Залилова. После выступлений собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цвету к постаменту поэта.

(Автор: Вугар Иманов)

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