В 70-и районах Баку и Азербайджана начинается интеллектуальная битва

8 октября 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В октябре-декабре месяце в семидесяти районах Баку и страны пройдет третье Интеллектуальное первенство Азербайджана (Azərbaycanın İntellektual Birİncisi), организованное общественным объединением "İrəli" (Вперед) при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Ирели". Проект посвящен памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Главная цель проекта “Azərbaycanın İntellektual Birİncisi”, который реализуется в рамках государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах" - развитие интеллектуального движения в стране, просвещение молодежи и плодотворное проведение досуга, выявление и подготовка талантливой молодежи для последующего участия в международных играх.

Председатель "Ирели" Миргасан Сейидов отметил, что государством уделяется особое внимание и забота молодежи, созданы все условия для развития, раскрытия потенциала и претворения идей в жизнь, творческого и интеллектуального роста.

Отборочный тур в два этапа пройдет в 11 регионах страны по четырем интеллектуальным играм - "Xəmsə" (Хамса), "Nə? Harada? Nə zaman?" (Что? Где? Когда?), "Axtar-tap" (Ищи и найди), "Vətəni Tanı" (Познай Родину) с участием 1500 представителей молодежи. Финалисты будут определены в 11 региональных турах в городах – Баку, Сумгайыт, Губа, Тертер, Исмаиллы, Шамкир, Шеки, Мингячевир, Сабирабад, Лянкяран и Нахчыван. Финал будет проведен в Баку.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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