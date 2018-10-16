Фестиваль уличной еды возвращается в Баку!

БАКУ /Trend Life/ - И снова, в самом сердце Баку, будет проведен один из самых ярких и вкусных фестивалей города - Food and Drinks Fest, организованный командой Meal For Real и Государственным агентством по туризму Азербайджана, сообщает Trend Life.

Фестиваль появится на новой локации - Площади фонтанов, чтобы еще больше жителей и гостей столицы смогло окунуться в атмосферу праздника. Гостей фестиваля будут ждать насыщенная культурная программа - популярная музыка, мастер-классы, встречи с блогерами и различные конкурсы. Как всегда, лучшие заведения города будут предлагать свои самые известные блюда местной и международной кухни. Фестиваль продлится 5 дней, с 24 - по 28 октября, с 11.00 до 23:00, вход - свободный.

Напомним, что это четвертый Фестиваль уличной еды. В 2017-2018 годах Baku Street Food Festival, Baku Sweet November и Baku Summer Food Fest.

(Автор: Вугар Иманов)

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