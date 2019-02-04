Дан старт новому молодежному проекту "Парламент волонтеров – Азербайджан 2019"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовала реализация нового проекта “Könüllülər Parlamenti - Azərbaycan, 2019” (Парламент волонтеров – Азербайджан 2019), организованный Милли Меджлисом и организацией ASAN Könüllüləri, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllüləri (Волнтеры ASAN).

Главная цель проекта, который будет реализован с 18 по 21 февраля, дать возможность молодежи показать свой потенциал в области политического анализа, воспитание в патриотическом духе, повышение уровня образования в ораторском искусстве и политической сфере, стимулирование гражданской позиции в конструктивном подходе к различным событиям.

В проекте примут участие 50 человек, которые пройдут собеседование. Для регистрации http://kpa2019.asanyouth.az/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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