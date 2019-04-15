В Баку пройдет церемония награждения Caspian Awards

15 апреля 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Park İnn Hotel 12 мая в 18.00 пройдет церемония награждения премии Caspian Awards, учрежденной Caspian Evets Groupun, сообщили Trend Life организаторы.

Премия вручается за успешную деятельность в области культуры, искусства, спорта, бизнеса, медицины и общественной жизни. Лауреаты определяются путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ на протяжении года.

Среди гостей вечера будут представители зарубежных стран. Главная цель проекта – мотивация для дальнейшей успешной деятельности в различных сферах, налаживание связей и обмен опытом.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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