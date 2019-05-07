Тёмная ночь: в Баку сняли видеоклип, посвященный Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме поэзии города Сумгайыт состоялось мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне, сообщили Trend Life во вторник в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку.

На мероприятии присутствовали представители общественности города, организаций соотечественников из России, преподаватели и студенты Сумгайытского государственного университета, учителя и учащиеся школ, ветераны войны и труда.

К собравшимся с приветствием и поздравлениями обратились ветеран Великой Отечественной войны Лейла Гасамзыде и директор Дома культуры "Достлуг" города Сумгайыт Аслан Мириоглу.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил видеоклип на песню "Тёмная ночь". Видеоклип подготовлен сотрудниками РИКЦ. Автор идеи, оператор - Дмитрий Пономарев, звукорежиссер - Павел Гнусарев. Главными исполнителями в этом видеоклипе выступили члены детского ансамбля "Старт" (руководитель Вадим Джавадов) Дома культуры "Достлуг".

"Мы хотим, чтобы азербайджанская и российская молодежь следовали памяти и традициям своих предков. Азербайджан внес значительный вклад в победу над фашистскими захватчиками. Более 600 тысяч солдат и командиров из Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 127 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Три четверти нефти и почти 90 процентов бензина для нужд армии поставлялись из Баку. Как известно, в 1942 – 1943 годах проходила битва за Кавказ. Не просто за Кавказ, а за азербайджанскую нефть", - сказал Валентин Денисов.

Участникам мероприятия, посвященного Дню Победы, было представлено литературно-музыкальная программа воспитанников общеобразовательных и творческих школ города Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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