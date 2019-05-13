В Баку прошла церемония награждения Caspian Awards – лауреаты определены соцсетями (ФОТО)

13 мая 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Park İnn Hotel состоялась церемония награждения премии Caspian Awards 2019, учрежденной Caspian Evets Group, сообщает Trend Life.

На открытии вечера гости и лауреаты премии прошли по красной дорожке, фотографировались у брендвола, делали селфи. Премия вручается за успешную деятельность в области культуры, искусства, науки, спорта, бизнеса, медицины и общественной жизни в течении года. Лауреаты определены путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ на протяжении года. Главная цель проекта – мотивация для дальнейшей успешной деятельности в различных сферах, налаживание связей и обмен опытом. Авторы – Аяз Мамедов и Турал Алекперов.

Среди лауреатов был корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, который был удостоен премии в номинации "Профессиональный журналист года". Caspian Awards 2019 в различных номинациях были отмечены - депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, народный артист, режиссер Вагиф Асадов (спектакль "Прерванная…" по пьесе "Мечтающие мальчики…" Ефима Абрамова и Лейлы Бегим, посвященный памяти Самира Качаева - выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований), заслуженный артист Рашад Ильясов, телеведущие Гаджи Нуран Гусейнов и Зюмруд Бадалова, боец MMA Нариман Аббасов, певцы Гюнай Ибрагимли, Ниям Салами, Диляра Кязымова, Иззет Багиров, актриса и танцовщица Оксана Расулова, рэпер Qurd и другие. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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