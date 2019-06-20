С Бакинского бульвара отправили 108 приветствий Солнцу (ФОТО)

20 июня 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара провели в Баку масштабный Фестиваль йоги и здоровья, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT. Данный Фестиваль стал уже пятым по счету, объединив лучших учителей Баку и всех, кому небезразлична тема здоровья и самопознания.

Каждый год все поклонники йоги собираются на большой фестиваль, чтобы отпраздновать значимое событие - Международный день йоги. Местом проведения масштабного мероприятия традиционного является газон Приморского бульвара (рядом с Центром Современного Искусства YARAT).

На фестивале были представлены разнообразные направления йоги, программы для начинающих. Каждый гость фестиваля смог выбрать ту практику, которая ему ближе всего. В этом году куратором фестиваля является основатель студии Yoga Shahi Сабина Шахи. Формат фестиваля - городской семейный пикник. Тема - сохранение здоровья и природы, единство и равенство! Девиз - с пользой для себя, в помощь другим!

Программа фестиваля была довольно масштабной и разносторонней - 108 приветствий Солнцу, официальная презентация от индийского йогина, разнообразные стили практик, различные методики, лекции на самые актуальные темы в этой сфере, восточные искусства, фитнес и танцы, арт, веган-еда и йога-товары, этнический концерт и еще очень много полезного и интересного.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
108 приветствий Солнцу! Фестиваль йоги и здоровья в Баку
Социум 11 июня 12:20
В Баку пройдет Garage Screen Film Festival (ФОТО)
Культура 4 июня 18:40
5 шагов к новому Себе – YARAT представляет уникальный тренинг (ВИДЕО)
Социум 3 июня 14:29
Названы условия для участия в жюри Международного фестиваля ANİMAFİLM в Баку (ФОТО)
Культура 16 мая 11:27
"Человек" из Азербайджана едет в Хорватию
Культура 8 мая 13:36
Азербайджанское "Пламя" в России (ФОТО)
Культура 2 мая 11:11
Лента новостей
В Азербайджане со следующего года еще раз повысятся пенсии - министр
Общество 15:19
МЧС Азербайджана приступило к закупке зерна
Экономика 15:18
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен медали Болгарии «Дружба»
Политика 15:04
Парламент Азербайджана рассмотрит проект о внесении изменений в закон «О госбюджете на 2019 год»
Экономика 15:03
Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана
Финансы 15:01
Ученые назвали хорошо спланированной миграцией прибытие первых аборигенов в Австралию
Другие страны 15:00
Председатель парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 14:43
В Баку прошли конкурс молодых невест и народные гулянья (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 14:43
Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет
Финансы 14:32