С Бакинского бульвара отправили 108 приветствий Солнцу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара провели в Баку масштабный Фестиваль йоги и здоровья, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT. Данный Фестиваль стал уже пятым по счету, объединив лучших учителей Баку и всех, кому небезразлична тема здоровья и самопознания.

Каждый год все поклонники йоги собираются на большой фестиваль, чтобы отпраздновать значимое событие - Международный день йоги. Местом проведения масштабного мероприятия традиционного является газон Приморского бульвара (рядом с Центром Современного Искусства YARAT).

На фестивале были представлены разнообразные направления йоги, программы для начинающих. Каждый гость фестиваля смог выбрать ту практику, которая ему ближе всего. В этом году куратором фестиваля является основатель студии Yoga Shahi Сабина Шахи. Формат фестиваля - городской семейный пикник. Тема - сохранение здоровья и природы, единство и равенство! Девиз - с пользой для себя, в помощь другим!

Программа фестиваля была довольно масштабной и разносторонней - 108 приветствий Солнцу, официальная презентация от индийского йогина, разнообразные стили практик, различные методики, лекции на самые актуальные темы в этой сфере, восточные искусства, фитнес и танцы, арт, веган-еда и йога-товары, этнический концерт и еще очень много полезного и интересного.

(Автор: Джани Бабаева)

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