Повесть о настоящем Человеке, или Сквозь тернии в небо с Кямалом Мамедовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Живет человек и не знает, что произойдет в следующий миг. Вроде все складывается удачно, воплощаются мечты, но один трагический случай перечеркивает всё... И человек, ставший инвалидом, но обладающий огромной силой волей и жаждой к жизни, способен доказать, что он достоин уважения и признания в этом мире, способен на нечто большее и лучшей жизни, чем все здоровые люди вместе взятые. Герой нашего времени - так по праву можно назвать Кямала Мамедова, который в 2005 году в результате тяжелого ДТП стал инвалидом первой группы (поврежден позвоночник), оказался прикованным к инвалидной коляске, от него отвернулись близкие друзья, и даже супруга. А ведь жизнь только начиналась…

Впервые с Кямалом я случайно познакомился ровно семь лет назад, в июле 2012 года. Он работал таксистом. Мы разговорились. Как оказалось, он окончил Высшую военную школу в Турции, владеет русским, турецким и английским языками. Учится на втором курсе Московского государственного гуманитарно-экономического института. С 2008 года стал паралимпийцем – занимается пулевой стрельбой, фехтованием, спортивными танцами на колясках, добивался успехов на международных соревнованиях.

...В начале 90-х в республике была тяжелая обстановка вследствие военной агрессии Армении, и отсюда отправляли курсантов в братскую Турцию для подготовки офицерского состава. Кямал отправился учиться в составе самой первой группы. Тогда ему было всего 15 лет. После пятилетнего обучения в Высшей военной школе в Турции вернулся в Баку как специалист по связи, работал в военной части начальником тропосферной станции. Затем в частной торговой компании, где по роду деятельности часто ездил в командировки в регионы страны. Трагедия произошла 28 июня 2005 года на трассе Губа - Баку, от усталости он заснул за рулем и автомобиль перевернулся... Ему было всего 26 лет, росла четырёхмесячная дочь.

"ДТП в один миг разделило мою жизнь на "до" и "после". Мне казалось, что жизнь кончена, и лучше уже никогда не будет. В один момент потерять близких и друзей, которые, узнав, что я стал инвалидом, отвернулись от меня. Было очень тяжело, но желание жить перевесило всю эту боль и страдания. Я нашел в себе силы не замкнуться в себе, решил вернуться к нормальной жизни, зарабатывать на хлеб насущный. Вернулся в прежнюю компанию и даже стал торговым директором. Спустя некоторое время компания закрылась и с тех пор я без работы... К сожалению, в обществе неоднозначное отношение к инвалидам, и таким как я трудно найти работу. Мы ни у кого и ничего не хотим просить, просто для нас надо наладить инфраструктуру и дать работу. Я такой же, как и все! Ну и что, если у меня ноги не работают? Я сам могу зарабатывать, поэтому взял в кредит автомобиль и стал таксистом. Конечно, очень тяжело! По вечерам, бывает, заезжаю в темный переулок, достаю свои ваты, бинты, шприцы и мази, и лечусь прямо в автомобиле…".

Он рассказал, что собирается совершить прыжок с парашютом, причем сделает это с флагом Азербайджана в руках в небе Минска, с высоты 3500 метров! Признаться честно, я не поверил. Как такое возможно? Находиться в таком состоянии и обладать таким непреодолимым желанием? Сможет ли? Но Кямал сделал это и, позвонив, сказал мне: "Многие называют нас людьми с ограниченными возможностями, я же хотел доказать, что мы люди с неограниченными физическими возможностями! Надо продолжать бороться и добиваться успехов в жизни". Впоследствии, он повторил свои прыжки с парашютом в небе Украины и России.

"Когда рассылал СV по поводу работы, меня приглашали и спрашивали - как я буду добираться до работы? Я им отвечал, что это не ваша проблема, просто покажите мне мое рабочее место - но мне все равно отказывали в работе... И это стало сильно давить на меня психологически, пока на глаза не попались материалы о том, как инвалиды из других стран прыгают с парашютом. В Азербайджане такого еще не было, и я решил стать первым. Это должно стать стимулом для тех, кто столкнулся с невзгодами, сидят дома и комплексуют. Жизнь продолжается, и надо бороться с трудностями".

В этот момент я вспомнил книгу Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке", которая повествует о сильном и волевом человеке. Главный герой произведения достоинством преодолевает личную трагедию и, несмотря на все невзгоды, продолжает воевать за родную землю. Прототипом стал реальный исторический персонаж – герой СССР, летчик-истребитель Алексей Маресьев, который после крушения самолета 18 дней полз по зимнему лесу с поврежденными ногами. Лишился ног, был единственным в мире человеком, который летал с протезами. Вот с таким героем я сравнил Кямала.

Вернувшись из Минска, он продолжил успешные выступления на различных международных соревнованиях, начал активно заниматься общественной деятельностью, создал Фонд помощи спортсменам-инвалидам. Такая сила воли и желание не могли остаться незамеченными и его пригасили в Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, где он возглавил отдел по связям с общественностью и СМИ. Благодаря своему трудолюбию и профессионализму в сентябре 2013 года был назначен исполнительным директором первого в мире Детского паралимпийского комитета. А в августе 2014 года также стал первым инвалидом в Азербайджане, который совершил полет на параплане. В октябре 2015 года совершил еще один исторический прыжок, посвященный 20-летию НПКА. В Скайпарке AJ Hackett города Сочи он прыгнул с 69-метровой банджи в инвалидном кресле. В 2016 году о Кямале был снят документальный фильм, который режиссер Мария Ибрагимова назвала "Хочу летать". Картина была с успехом представлена на многих международных кинофестивалях. В том же он окончил университет с красным дипломом. За годы работы в НПКА под руководством Ильгара Рагимова с большим успехом принимал участие в реализации многих национальных и международных проектов, соревнований и фестивалей. А в декабре 2017 года был назначен генеральным секретарем Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Вот такая удивительная судьба у этого человека!

Кстати, Кямал вновь женился, родилась еще одна дочка, сейчас ей год. Вообще, небо как-будто создано для Кямала, и даже признание в любви...

"Мы познакомились с Пярваной в 2014 году, в рамках одного из проектов НПКА, где девушка была волонтером. Она младше меня на 13 лет. Мы сразу подружились, но я даже не думал о том, чтобы во второй раз жениться. Я два года ее отталкивал, она мне очень нравилась, но считал, что для такой молодой и красивой девушки я не пара. Вообще, никому не доверял, кроме своих друзей. Как только появлялась симпатия, сразу разрывал любые связи. И вот однажды Пярвана решилась на удивительный поступок – прыгая с парашюта на высоте 4000 метров, открыла плакат, где было написано: "Кямал, я люблю тебя!". Прыжок был совершен в небе Минска. Но даже несмотря на это, я был непреклонен. Но, наконец, понял, что не сможем жить друг без друга. Более того, решился на предложение руки и сердца во время Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де Жанейро, на знаменитом стадионе "Маракана". Было очень романтично!".

А дочь от первого брака - 13-летняя Сабина стала первой в Азербайджане, кто в столь юном возрасте совершил прыжок с парашютом с высоты 4400 метров. Это произошло во время Международного спортивного парашютного фестиваля HANDIFLY в Москве. Причем, первые 55 секунд, когда летела со скоростью 220 км/ч, не раскрывала парашют. Смелая девочка! Как и отец!

"Я потерял очень многих, но приобрел лучших! Я могу сказать, что все невозможное возможно, главное работать и верить в свою мечту! Миссия выполнима!", - говорит Кямал.

Материал подготовлен для конкурса Совета печати и Национального паралимпийксого комитета Азербайджана, посвященного Дню национальной прессы – 22 июля.

(Автор: Вугар Иманов)

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