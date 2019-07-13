Делегация из Азербайджана приняла участие в первом Южном Сабантуе в Дагестане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В дагестанском Кизилюрте на территории комплекса «Янтарное» прошел первый Южный Сабантуй с участием представителей из 11 регионов России, а также Турции, Азербайджана и Казахстана, сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного объединения «Татарстан».

С приветствием к гостям и участникам Южного Сабантуя обратились первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов и заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В рамках культурной программы были организованы национальные подворья и оформлены юрты, где татарстанские и дагестанские этносы презентовали традиционные предметы быта и изделия народных промыслов и ремесел, а также угощали блюдами национальных кухонь. Гостям были представлены творческих коллективов и исполнителей, свое мастерство и сноровку показали дагестанские джигиты с их скакунами и байкеры из мотоклуба Black Eagles. Параллельно с культурной программой проводились спортивно-массовые мероприятия по гиревому спорту, армрестлингу, прыжкам в длину с места, перетягиванию каната, а также борьбе на поясах.

Представители татарской диаспоры Азербайджана познакомились с туристическим потенциалом республики, побывав в одном из самых древних городов мира – Дербенте и осмотрев его достопримечательности, поднявшись на смотровую площадку самого глубокого ущелья Европы – Сулакского каньона и проехав по самому длинному автодорожному тоннелю на территории России, связывающему горные районы Дагестана, – Гимринскому тоннелю.

Делегация из Азербайджана также приняла участие в проходившей в Доме дружбы народов встрече заместителя премьер-министра Василя Шайхразиева с активом Дагестанской региональной общественной организации татарской национальной культуры «Туган тел» и представителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Азербайджана и Казахстана.

Делегаты также возложили цветы к памятникам первому секретарю Дагестанского обкома партии, видному азербайджанскому государственному деятелю Азизу Алиеву и дагестанскому государственному деятелю Магомед-Саламу Умаханову.

Представители делегации от Азербайджана поделились своими впечатлениями о первом Южном Сабантуе и Дагестане в целом.

Тимур Азисов, программист: “Дагестан мне понравился своей необычной красотой, и в первую очередь, речь, конечно же, идет о горах и каньонах. Несмотря на то, что я учился в Дербентском филиале Современной гуманитарной академии на программиста и часто посещал Дербент, в этот раз я открыл для себя Дагестан по-новому, познакомился с интересными людьми. Братская Республика Дагестан богата не только своими природными ресурсами, но и еще и гостеприимством и разнообразием народов с их богатой культурой и традициями. Кроме того, хотя в Азербайджане довольно богатая кухня, дагестанские блюда произвели на меня впечатление своим непередаваемым вкусом. После посещения Дагестана у меня даже возникла идея о создании игры-симулятора, в которой любители быстрых гонок смогли бы реализовать свою “кавказскую энергию” на игровых трассах, дабы было меньше аварий на дорогах. Другой вариант – игра-квест, в которой пользователи смогли бы перемещаться шаг за шагом по живописным достопримечательностям Дагестана”.

Эмин Рамазанов, заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан”:

“Хотелось бы выразить глубочайшую благодарность и сказать огромное спасибо всем, кто был задействован в подготовке и проведении Первого Южного Сабантуя в Дагестане.

Азербайджан географически граничит с братской Республикой Дагестан, и уже многие века нас связывают культурные, торгово-экономические отношения. Мы часто посещаем Дагестан, но в этот раз смогли раскрыть для себя удивительные места, познакомиться с потрясающими людьми, а также узнать больше о туристическом потенциале и торгово-экономических связях между двумя республиками. Мы также выражаем огромную благодарность всем представителям татарской общины Дагестана и ее руководителю, очаровательной и целеустремлённой Эльмире Кадыровой!”



(Автор: Вугар Иманов)

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