В Баку прошла встреча с представителями СМИ, посвященная Дню национальной прессы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ресторане Muğam Ocağı прошла встреча с представителями СМИ, посвященная Дню национальной прессы, который отмечается 22 июля, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано общественными объединениями "Евразийский институт международных исследований" и "Региональное юридическое и экономическое просвещение"

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за освобождение родной земли от армянских оккупантов, и журналистов, которые погибли при исполнении профессионального долга.

Выступившие председатель Евразийского института международных исследований, поэтесса, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев, руководитель Евразийского международного фонда прессы Умуд Рагимоглу, руководитель Регионального юридического и экономическое просвещения Арзу Багирова, главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan", депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, главный редактор газеты “İki sahil" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты “Şərq” Акиф Ашырлы, главный редактор газеты “525” Рашад Меджид, руководитель холдинга "Teleqraf" Айнур Джамал, генеральный директор информагенства "Olarlar" Юнус Огуз, редактор газеты "Yeni Müsavat" Халид Кязымлы, представитель телеканала TRT Avaz в Азербайджане, руководитель сайта "Moderator.az" Зульфугар Гусейнзаде, журналисты Этибар Бабаев, Анар Юсифоглу, Семур Вердизаде и другие рассказали о 144-летнем пути развития национальной прессы, ее вкладе в становление независимого, демократического и процветающего Азербайджана.

Было отмечено, что День национальной прессы Азербайджана - профессиональный праздник всех работников прессы, который отмечается в стране ежегодно, 22 июля. Этот праздник приурочен ко дню выхода – 22 июля 1875 года в Баку первого номера газеты "Экинчи" (Пахарь), издававшейся на азербайджанском языке. Учредителем был Гасан бек Зардаби. Печать газеты "Экинчи" вызвала большой интерес во всём Кавказе, сыграв важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, в укреплении национального единства. Национальная печать Азербайджана после восстановления независимости переживает период возрождения. Независимые медиа Азербайджана, обладающие 27-летней историей, достойно представляют страну в мире и будут продолжать свою деятельность в этом направлении. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны.

В Азербайджане созданы благоприятные условия для свободной деятельности СМИ, отменена цензура, препятствующая плюрализму, свободе слова и печати, сформирована законодательная база, регулирующая работу прессы. На сегодняшний день такие аспекты, как особая государственная забота о печати, укрепление ее материально-технической и финансовой базы, обеспечение на самом высоком уровне свободы слова, самовыражения, создание благоприятных условий для работников прессы должны оцениваться, как фундаментальные факторы, способствующие развитию национальной печати.

Встреча продолжилась дискуссиями за чайной церемонией. Гостям от имени организаторов были вручены памятные подарки.

(Автор: Вугар Иманов)

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