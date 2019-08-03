"Здравствуй, Россия!": азербайджанские школьники едут в Санкт-Петербург (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 4 по 10 августа 2019 года азербайджанские школьники из числа победителей различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, примут участие в культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". В поездке школьников будут сопровождать опытные педагоги, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В связи с предстоящим визитом в Санкт-Петербург в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками поездки. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителя делегации и педагогов, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

Азербайджанских школьников, а также их сверстников из других стран, ждут интересные экскурсии, встречи с известными людьми, интерактивные программы, образовательные мероприятия. Они посетят Государственный музей-заповедник Павловск, Государственный музей-заповедник Петергоф, Петропавловскую крепость, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж и другие достопримечательности северной столицы России. На вечере знакомств азербайджанская делегация намерена представить "визитную карточку" Азербайджана. Они расскажут о своей стране, продемонстрируют своим сверстникам азербайджанские песни и танцы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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