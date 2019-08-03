"Здравствуй, Россия!": азербайджанские школьники едут в Санкт-Петербург (ФОТО)

3 августа 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 4 по 10 августа 2019 года азербайджанские школьники из числа победителей различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, примут участие в культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". В поездке школьников будут сопровождать опытные педагоги, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В связи с предстоящим визитом в Санкт-Петербург в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками поездки. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителя делегации и педагогов, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

Азербайджанских школьников, а также их сверстников из других стран, ждут интересные экскурсии, встречи с известными людьми, интерактивные программы, образовательные мероприятия. Они посетят Государственный музей-заповедник Павловск, Государственный музей-заповедник Петергоф, Петропавловскую крепость, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж и другие достопримечательности северной столицы России. На вечере знакомств азербайджанская делегация намерена представить "визитную карточку" Азербайджана. Они расскажут о своей стране, продемонстрируют своим сверстникам азербайджанские песни и танцы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку отметили День славянской письменности и культуры (ФОТО)
Социум 27 мая 17:58
В азербайджанском селе Ивановка отметили 90-летие Василия Шукшина (ФОТО)
Социум 23 мая 15:23
В Азербайджане широко отмечают 220-летие Александра Пушкина (ФОТО)
Социум 23 мая 14:37
В Баку празднуют Пасху (ФОТО)
Социум 1 мая 15:03
Я вас любил…Сергей Никоненко в Баку (ФОТО)
Культура 22 апреля 14:12
В Баку пройдет Пасхальный базар
Культура 1 апреля 13:44
Лента новостей
Теймур Гёйчаев: Люди искусства Азербайджана с глубоким удовлетворением воспринимают реформы, охватывающие все сферы жизни общества (ВИДЕО)
Точка зрения 12:15
МИД Казахстана об инвестиционных проектах Японии
Бизнес 11:53
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает меры по пресечению вырубки деревьев
Общество 11:43
Премьер Италии предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Россия 11:41
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:26
ТОП-15 банков Азербайджана по ипотечным кредитам
Финансы 11:25
Частный бизнес Туркменистана готовится к подписанию новых контрактов
Бизнес 11:22
Дефицит счета текущих операций Грузии значительно улучшится (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 11:14
КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет
США 11:12