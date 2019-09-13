Итоги рекордного Чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku Autograph Collection прошел финал XVII Чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?" с участием 75 команд из 29 стран мира, сообщает Trend Life. Это двойной рекорд международного интеллектуального движения!

Азербайджан входит в число центров интеллектуального движения во всем мире и не случайно, что первые чемпионаты мира в 2002, 2003 и 2004 годах прошли именно в Баку. Мировое интеллектуальное первенство вернулось в Баку после 15-летнего перерыва. Среди участников семнадцатого первенства мира были звезды телевизионных клубов "Что? Где? Когда?", передачи "Брэйн Ринг" и других телепроектов. Азербайджан был представлен сразу 11 командами.

По итогам трех отборочных туров команды были распределены на три финальные подгруппы. Однако медали вручались за призовые места в каждой из подгрупп.

В главной - группе А - разыгрывалось звание чемпиона мира, которое завоевала команда Михаила Савченкова (Россия), второе - команда Алексея Гилёва (Россия), третье - команда Евгения Дёмина (Россия). Здесь развернулись жаркие баталии. Команды Савченкова и Гилева набрали одинаковое количество очков, и победитель выяснился в длительной "перестрелке" (тур на две команды, где победитель определяется по первой же разнице в очках). Команда Демина также заняла третье место по "перестрелке".

Михаил Савченков: "Наша команда победила в тяжелой борьбе. Соперники были очень сильные. Мы отставали, но сумели сравняться, и вышли в перестрелку, где и победили. Отлично чувствовать себя 17-м чемпионом мира. Я всем рекомендую! Обязательно старайтесь побеждать. Победа на этом турнире не сравнится абсолютно ни с чем другим – просто супер! Спасибо организаторам за отличный турнир, проведение чемпионата было безупречным. Это турнир с высочайшим уровнем команд".

В группе B победила команда Виолетты Слесаренко-Крайновой (Латвия), в следующем году она будет участвовать в главной группе A. Второе место - команда Сергея Абрамова (Россия), третье - команда Марии Уваровой (Россия).

Виолетта Слесаренко-Крайнова: " В том, что Баку организует Чемпионат мира по "Что? Где? Когда?" на высшем уровне, никаких сомнений не было. Вопросы хорошие, редакторы явно постарались. Мы так рады, что получили квалификацию на следующий Чемпионат мира. Эта победа в группе – большое достижение для Латвии. Два года назад мы выиграли в группе С, за это время росли, и вот теперь выиграли в группе В. Будем надеяться, что в следующем году мы начнем в группе А и постараемся из нее не выпасть".

В группе C лучшей стала команда Балаша Касумова (Азербайджан), обеспечив автоматическую квалификацию на следующий чемпионат мира. Второе место - команда Сергея Януковича (Беларусь), третье - команда Артемия Беляева (Эстония).

Балаш Касумов, чемпион мира, игрок элитарного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы", "Бриллиантовой совы", погона "Лучшего капитана Клуба", ведущий и генеральный продюсер телеигры "Что? Где? Когда?" в Азербайджане, руководитель продюсерского центра GameTV.az и генеральный директор Общественного телевидения Азербайджана: "Я принимал участие в первых трех чемпионатах мира, которые прошли в нашем городе. Мы ждали, что первенство вернется в Баку, и дождались! Но это вовсе не означает, что движение "Что? Где? Когда?" в Азербайджане остановилось за эти годы. Оно развивалось с большим успехом. И именно благодаря успеху азербайджанских знатоков и тому вниманию, которое руководство страны уделяет развитию движения интеллектуальных игр, мы смогли вернуть чемпионат мира в Баку и я очень этому рад".

Сергей Янукович: "Всего один ответ мы уступили хозяевам турнира, в итоге оказавшись на второй позиции. Несмотря на медаль, результатом мы остались недовольны. Не добрали множество ответов: только в первой тридцатке вопросов четыре раза правильный ответ мы находили спустя пару секунд после сдачи бланка. На самом деле, для первого нашего выступления на ЧМ и такого результата достаточно. Мы надеемся выйти на турнир в следующие годы и побороться за более престижные медали".

Артемий Беляев: "В борьбе за третье место лишь на один правильный ответ опередили команды из Германии и из Латвии. Эта бронза стала первой медалью, которую завоевывают эстонские знатоки за 17-летнюю историю чемпионатов мира по "Что? Где? Когда?"".

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, министр налогов Азербайджана, бывший знаток ЧГК Микаил Джаббаров, замминистра спорта и молодежи Интигам Бабаев, генеральный директор телекомпании "Игра ТВ", почетный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", соавтор игры "Что? Где? Когда?" Наталья Стеценко, президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", генеральный продюсер и первый заместитель генерального директора телекомпании "Игра ТВ" Андрей Козлов, глава оргкомитета чемпионата Александр Рубин высоко оценили проведение чемпионата в Баку, который стал значимым событием в международном интеллектуальном движении.

Андрей Козлов: "Эта интеллектуальная игра объединяет многие страны. Потребность в ощущении единства, не государственного, а межчеловеческого, присутствует. Это гуманитарная составляющая игры – повод встретиться и поговорить. Речь не только о командах, присутствующих здесь, но и об их друзьях, родственниках и знакомых. Потребность в этом сосуществовании и определяет рост числа команд, которые участвуют в Чемпионатах мира по "Что? Где? Когда?""

Максим Поташев, магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова": " "Что? Где? Когда?" - это великая игра, объединяющая множество людей. В этом смысле она уникальна. Это, по сути, единственная командная индивидуальная игра. То, что она распространяется, - естественный процесс. Игра довольно-таки молодая, и формально ей будет скоро 45 лет, спортивному ЧГК еще меньше. Поэтому, все равно игра только начинает развиваться. Сейчас она проходит период распространения по всему миру. В Баку - замечательная атмосфера, я здесь бываю часто, поэтому он мне уже как родной! Очень люблю азербайджанскую кухню. Не было никаких сомнений, что чемпионат мира в Баку будет блестяще организован. Так оно и есть".

Организаторы – Ассоциация Интеллектуальных Клубов Азербайджана по лицензии телекомпании "ИГРА-ТВ", при финансовой и организационной поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Дилавер Наджафов)

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