В Баку пройдет церемония награждения Golden Names Awards

БАКУ /Trend Life/ - В Holiday İnn Hotel Baku 27 октября в 19.00 пройдет церемония награждения Golden Names Awards, которая будет представлена в рамках проекта 7 Gözəl Wedding Fashion Show, сообщили Trend Life организаторы Pİ GROUP.

Гостям 7 Gözəl Wedding Fashion Show & Golden Names Awards будет представлена выставка, шоу-программа и модное дефиле. Golden Names Awards будут отмечены представители культуры и искусства, медицины и индустрии моды, дизайнеры, блогеры, фотографы, бизнесмены, СМИ и предстваители других сфер за успешную деятельность на протяжении 2019 года. Гостями вечера будут народная артистка Ниса Гасымова, заслуженные артисты Фяргана Гасымова и Лала Мамедова, певцы Хатира Ислам, Аяз Бабаев, Чингиз Мустафаев, Мурад Ариф, Гюнай Ибрагимли, танцовщицы Фатима Фаталиева, Renka Black Angel и другие. Ссостоится выступление танцевальной группы "Azəri atəşi"

Руководитель проекта – Исмаил Гасымов, автор идеи – Пярвана Мамедова, музыкальный руководитель - Dj Zaur.

Телефон для справок: +994504507097, +994559792597.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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