В торговом центре провели музыкальный парад с флагами Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работники кинотеатра премиум-класса CinemaPlus в сопровождении оркестра Baku Band провели парад по торговому центру Ganjlik Mall, приуроченного ко Дню Государственного флага Азербайджана - 9 ноября, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus

"Во время парада исполнялись национальные мелодии. К шествию присоединялись посетители, которые подпевали, танцевали, снимали на телефоны, делали памятные фотографии и селфи. Вокруг царила атмосфера настоящего патриотизма. Гордость за свою страну и народ была на каждом лице, даже глаза детей горели огнём любви к своей Родине", - говорится в сообщении.

Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Голубой цвет славного государственного флага Азербайджана, символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зелёный - ислам. В центре флага - белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.