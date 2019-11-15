Эльчин Иманов удостоен премии имени Сергея Вайнштейна в России

15 ноября 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор, автор множества хитов Эльчин Иманов примет участие в церемонии награждении лауреатов премии имени Сергея Вайнштейна, которая пройдет 18 ноября в Общинном центре горских евреев в Сокольниках, сообщает Trend Life.

Церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна - одно из важнейших событий года в жизни горско-еврейской общины Москвы и всей России. Премия была учреждена в 2015 году Международным благотворительным Фондом сохранения культуры и традиции горских евреев СТМЭГИ, и будет вручаться уже в пятый раз. Обладателями этой престижной награды стали многие выдающиеся люди, которые своей деятельностью внесли неоценимый вклад в дело развития и сохранения горско-еврейской культуры, языка и традиций.

В этом году исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Вайнштейна (1949-2015). Он родился в Баку, поэтому и премия этого года посвящена важной и всегда актуальной теме: дружбе двух народов - азербайджанского и горско-еврейского. Сам Сергей Иванович Вайнштейн посвятил свою жизнь укреплению еврейско-азербайджанских связей, наведению мостов между народами. Талантливый и авторитетный ученый, этнограф и культуролог, сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. С начала 90-х он активно участвовал в деятельности еврейских организаций. При его непосредственном участии был создан Благотворительный фонд СТМЭГИ, он стоял у истоков создания Всемирного конгресса горских евреев.

(Автор: Вугар Иманов)

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