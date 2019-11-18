Зеленый свет женщинам-предпринимателям Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева cостоялось открытие второго Международного женского форума предпринимателей "Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям". Мероприятие проходит под лозунгом "Энергия женщины. Путь к успеху" в рамках Глобальной недели предпринимательства - предпринимательской инициативы, проходящей ежегодно в третью неделю ноября, сообщает Trend Life.

Форум организован Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA) и компании NCDES (Инновационная компания по организации и проведению международных культурно - просветительских проектов) при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Выступившие на открытии вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Совета правления AQSIA Сакина Бабаева, резидент-координатор Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракасетти, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамед Мусаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов отметили, что государством созданы все условия для развития предпринимательства, проводимые успешные экономические реформы еще больше стимулируют сферу бизнеса, отметив важную роль в происходящих позитивных процессах женщин-предпринимателей.

Мероприятие представляет собой очень интересную бизнес-платформу с широкими возможностями для участников, а также значимое культурное и туристическое событие в нашей стране. В форуме принимают участие около четырехсот человек из более 10 стран мира. Мероприятие призвано продемонстрировать достижения женщин-предпринимателей, оказать поддержку в развитии бизнеса и стимулировать женщин для создания собственного бизнеса. В фойе была представлена экспозиция работ женщин-предпринимателей.

В работе форума принимают участие представители государственных структур, общественные деятели, бизнесмены, представители различных сфер. В качестве почетных гостей – глава попечительского совета компании NCDES, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, благодаря произведениям которого нашу страну все чаще узнают в мире, Сталик Ханкишиев, всегда пропагандирующий национальную кухню Азербайджана, а также Шанталь Абу Жауде – бизнес-леди из Ливана, одна из самых успешных женщин-предпринимателей из стран Ближнего Востока.

Мероприятие продолжится панельными заседаниями – "История успешной женщины" (модератор – заместитель генсека КПА Нармин Ганиева), "Развитие предпринимательства в сфере искусства" (модератор - руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова), "Развитие туристического бизнеса в Азербайджане. Бизнес на дому" (модератор – руководитель Top Turs Ильхама Ширинова), "Женщины-предприниматели: преимущества, проблемы и возможности" (модератор – зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова), "Роль бизнес - образования в развитии предпринимательства в Азербайджане" (модератор - директор компании Logix Сакит Мамедов), "Банковские механизмы помощи женщинам" (модератор-исполнительный директор Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (АМФА) Жаля Гаджиева).

Помимо насыщенной деловой программы, в рамках форума все участники будут ознакомлены с древней историей Азербайджана, его культурой и искусством. Во второй части будет представлена экспозиция из Списка материальных и нематериальных ценностей и наследия UNESCO от Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.