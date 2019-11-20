Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)

20 ноября 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Marxal Resort Hotel города Шеки прошел финал второго Кубка регионов (II Regionlar Kuboku) по игре "Что? Где? Когда" на азербайджанском языке, организованного Клубом интеллектуальных игр Исмаиллы и Управлением молодежи и спорта города Шеки при финансовом содействии Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы. Соревнование было посвящено 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

Выступившие на открытии руководитель Клуба интеллектуальных игр Исмаиллы Азад Манафлы, представитель Фонда молодежи Азербайджана Заур Османов, председатель Управления молодежи и спорта города Шеки Вугар Искендеров отметили, что государством созданы все условия для интеллектуального развития молодежи, реализации своего потенциала и претворения идей в жизнь. Образование молодежи является ключевым фактором для дальнейшей успешной деятельности. Достойная работа и положительная репутация обеспечивают безопасное будущее и спокойную жизнь. У образованного человека гораздо выше шансы стать финансово более успешным, чем у человека необразованного. Поэтому необходимо более ответственно относиться к своему будущему, формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было увереннее чувствовать себя в трудовой жизни и в обществе в целом.

В соревновании из трех туров и 45 вопросов приняли участие 30 команд. Победитель стала команда “İstiqlal” из Мингячевира, второе место - “Niyal” (исмаиллы), третье - “Kayzen” (Огуз). Призеры были отмечены кубками, дипломами и ценными призами.

Главная цель проекта – организация плодотворного досуга молодежи и развитие интеллектуального движения в регионах страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
  • Регионы Азербайджана определили самых интеллектуальных (ФОТО)
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