Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)

2 декабря 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал X Кубка Вызова по игре "Что? Где? Когда?", организованный Фондом молодежи Азербайджана и Интеллектуальным молодежным клубом "Хазар", сообщили Trend Life в пресс-службе "Хазар".

Цель турнира – эффективная организация досуга молодежи, дальнейшее развитие интеллектуального движения в Азербайджане. Отборочные туры прошли в Баку и регионах страны в октябре. Проект охватил больше 2000 молодых людей из более десяти регионов страны. В финале приняли участие 31 лучшая команда из Баку, Губы, Гянджи, Лянкярана, Горанбойа, Мингячевира, Сабирабада и Сумгайыта.

Команды соревновались за "Кубок Вызова" и "Кубок Регионов". В первый день турнира определились победители двух кубков. "Кубок Регионов" завоевала команда "Marxal Resort" из Шеки, второе и третье места получили команды из Сабирабада и Гянджи. В турнире за "Кубок Вызова" команда "Kidderminister" не оставила шансов своим соперникам. Второе место заняла команда Наримана Велиева, третье – "Veni Vidi Vicious".

По итогам "Кубка Вызова", 8 команд вышли в финал для участия в национальной интеллектуальной игры "Xəmsə". В этом турнире победителем стала команда "Maqnat". Второе и третье места завоевали команды "Veni Vidi Vicious" и "Gəncə".

Победителям были вручены кубки, медали и дипломы.

Информационная поддержка – Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
  • Азербайджанские интеллектуалы отметили юбилей несколькими кубками (ФОТО)
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