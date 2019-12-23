Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)

23 декабря 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе официального визита делегации Главного Управления культуры города Баку в Москву была достигнута устная договоренность по тесному сотрудничеству между учреждения культуры двух городов, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Делегация под руководством начальника Главного Управления культуры города Баку Джалила Меликова посетила культурный центр "Вдохновение", Детскую музыкальную школу имени А.К.Лядова, а также Краснопресненскую художественную школу.

Были достигнуты устные договоренности о тесном сотрудничестве по обмену опытом, нововведениями, методологиями в сфере управления учреждения культуры.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
  • Учреждения культуры Баку и Москвы будут тесно сотрудничать (ФОТО)
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